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إقتصاد

للمرحلة القادمة.. "نيوم" تبحث عن استثمارات وشراكات في هونغ كونغ

Lebanon 24
21-04-2024 | 23:00
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اختتمت "نيوم" السعودية جولة تعريفية في هونغ كونغ، استعرضت فيها فرص الشراكة والاستثمار المتاحة أمام قطاع الأعمال في المدينة بشكل خاص والصين بشكل عام.

جاءت هذه الجولة بعد سلسلة من اللقاءات أجرتها "نيوم" في الآونة الأخيرة، مع رجال المال والأعمال في الأسواق الدولية الرئيسية من بينها سول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وباريس وبرلين ولندن، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
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قدمت "نيوم" خلال الجولة التي أقيمت بالشراكة مع "مكتب مبادرة الحزام والطريق"، وبإشراف مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، "تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز مشاريع منطقة نيوم"، من بينها "ذا لاين" و"أوكساغون"، و"تروجينا"، و"سندالة".
 
الرئيس التنفيذي لـ"نيوم" نظمي النصر قال إن الجولة ناقشت مع قطاع الأعمال في هونغ كونغ "مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركاتهم"، معرباً عن أمله في "تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة مع شركائنا في هونغ كونغ، لتحقيق أهدافنا المشتركة من أجل مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة".(بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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