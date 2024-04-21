للمرحلة القادمة.. "نيوم" تبحث عن استثمارات وشراكات في هونغ كونغ

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اختتمت "نيوم" السعودية جولة تعريفية في هونغ كونغ، استعرضت فيها فرص الشراكة والاستثمار المتاحة أمام قطاع الأعمال في المدينة بشكل خاص والصين بشكل عام.جاءت هذه الجولة بعد سلسلة من اللقاءات أجرتها "نيوم" في الآونة الأخيرة، مع رجال المال والأعمال في الأسواق الدولية الرئيسية من بينها سول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وباريس وبرلين ولندن، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".قدمت "نيوم" خلال الجولة التي أقيمت بالشراكة مع "مكتب مبادرة الحزام والطريق"، وبإشراف مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، "تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز مشاريع منطقة نيوم"، من بينها "ذا لاين" و"أوكساغون"، و"تروجينا"، و"سندالة".