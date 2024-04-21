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إقتصاد
بدعم من الذكاء الإصطناعي.. صادرات كوريا الجنوبية ترتفع
Lebanon 24
21-04-2024
|
23:52
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ارتفعت قيمة الشّحنات بنسبة 11.1% في كوريا الجنوبية، لتسجّل الصّادرات بداية قوية في مستهل الربع الثاني من العام، حسب بيانات التجارة الأولية لشهر نيسان، مما عزّز توقعات النمو الاقتصادي في البلاد، فيما صعدت الواردات بنسبة 6.1%، مما أسفر عن عجز تجاري قدره 2.6 مليار دولار.
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وتصدر كوريا الجنوبية بيانات التجارة في وقت مبكر عن معظم الدول، وهي واحدة من أكبر مصنعي منتجات التكنولوجيا الفائقة في العالم، مما يجعل أدائها مؤشراً رئيسياً لاتجاهات التجارة العالمية الأوسع نطاقاً.
وأدى الذكاء الاصطناعي والتطورات الأخرى التي تعتمد على التكنولوجيا إلى تحول شركات البلاد للاعبين رئيسيين في شبكات التجارة العالمية، كما ارتفعت أرباح شركة "سامسونغ إلكترونيكس" في الربع الأول، بعدما بدأت أقسام أشباه الموصلات والهواتف الذكية في تحقيق تقدماً كبيراً.
وواصلت شحنات أشباه الموصلات قيادة النمو في صادرات البلاد خلال أبريل، حيث ارتفعت بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لمكتب الجمارك. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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