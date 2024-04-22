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إقتصاد

هبوط أسعار النفط وسط الهدوء الإيراني الإسرائيلي

Lebanon 24
22-04-2024 | 00:57
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تراجعت أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق، بعد أن قللت إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط في أعقاب ضربة إسرائيلية محدودة على ما يبدو على إيران.
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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 86.75 دولار للبرميل.
وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر أيار لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي والذي ينتهي الاثنين 12 سنتا إلى 83.02 دولار للبرميل.
 
وانخفض عقد حزيران الأكثر نشاطا 47 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.75 دولار للبرميل. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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