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إقتصاد
صباح اليوم.. هذا ما سجّله سعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
22-04-2024
|
03:43
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين تراوحًا بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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