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إقتصاد

بعد وصوله إلى 10 آلاف دولار للطن.. النحاس يقلّص مكاسبه

Lebanon 24
22-04-2024 | 04:30
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قلص سعر النحاس مكاسبه بعدما وصل إلى أعلى مستوى في عامين، وسط تقييم المستثمرين للخطوات التالية للمعادن بعد الأداء القوي الذي سجلته منذ بداية نيسان وحتى الآن.

وسجلت المعادن الأساسية مكاسب واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة، وافتتح النحاس تداولاته يوم الاثنين بارتفاع جديد مقترباً من عتبة 10 آلاف دولار للطن.
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كما أعطت علامات التحسن في نشاط التصنيع من الولايات المتحدة إلى الصين دفعة لأسعار المعادن، رغم أن المخاطر الجيوسياسية وانعدام اليقين المتجدد بشأن السياسة النقدية يشكلان مخاطر واضحة.

كما ارتفع سعر النحاس بنسبة 1.1% في مستهل تداولات يوم الاثنين إلى 9988 دولار للطن، قبل أن يتغير بنسبة 0.3% إلى 9908$.
 
وانخفضت أسعار المعادن الأخرى أيضاً، مع تراجع الزنك بنسبة 1.1% والألمنيوم بنسبة 0.2%.

واستقرت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة عند 116.55 دولار للطن بعد صعودها للأسبوع الثاني على التوالي.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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