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إقتصاد
بعد صعودٍ قياسيّ.. أسعار الذهب تتراجع وهذا ما سجّلته
Lebanon 24
22-04-2024
|
04:41
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تراجع سعر الذهب مع هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، ويتطلع التجار إلى البيانات الأميركية المرتقب نشرها، والتي ستسلط الضوء على توقعات السياسة النقدية.
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وتدنى سعر الذهب عن مستوى 2364 دولاراً للأونصة بفارق بسيط، بعد ارتفاعه على مدار 5 أسابيع متتالية، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من عام، كما بلغت الأسعار خلال هذه الفترة مستوى قياسياً.
كما انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% إلى 2363.55 دولار للأونصة، فيما تقدمت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وشهد مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار تغيراً طفيفاً.
وانخفضت أسعار الفضة بنسبة 3% تقريباً بعد صعودها لأربعة أسابيع متتالية، وتراجعت أسعار البلاديوم والبلاتين كذلك في التداولات.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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