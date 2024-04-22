Advertisement

إقتصاد

أسهم آسيا تنتعش

Lebanon 24
22-04-2024 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1190455-638493839317564070.jpg
Doc-P-1190455-638493839317564070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا، متجاهلة التراجع في وول ستريت، بعد أن سجلت أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى أسوأ أسبوع منذ الانهيار الناجم عن فيروس كورونا عام 2020.

وتصدر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ المنطقة مرتفعا بنسبة 1.6 بالمئة إلى 16489.08 نقطة.
Advertisement

لكن مؤشر شنغهاي المركب انخفض بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3050.89 نقطة بعد أن أبقى "بنك الشعب الصيني" أسعار الفائدة على القروض لمدة تتراوح بين عام وبين خمسة أعوام دون تغيير.

كما ارتفع مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنحو واحد بالمئة عند الإغلاق، إلى 37438.61 نقطة، وتراجع الين أكثر لتصل قيمة الدولار الأمريكي 154.69، بعد أن كانت 154.59 ينا، ويتداول عند مستويات لم يشهدها منذ عام 1990.

وخسر سهم نيسان موتور 1.96 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات تقديراتها لأرباح التشغيل السنوية 14.5 بالمئة يوم الجمعة، مرجعة ذلك لانخفاض مبيعات السيارات عن المتوقع وعوامل أخرى.

وعلى صعيد اخر، قفز سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.3 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي. وكسب سهم شركة فانوك لتصنيع الروبوتات 3.77 بالمئة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.38 بالمئة عند 2662.46 نقطة.

وصعد نحو 88 بالمئة من أكثر من 1600 سهم مدرج في بورصة طوكيو.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين. ونزل مؤشرا شركات استكشاف الطاقة وشركات المصافي 0.59 بالمئة و0.06 بالمئة على الترتيب. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:02 | 2024-04-22
04:41 | 2024-04-22
04:30 | 2024-04-22
03:50 | 2024-04-22
03:43 | 2024-04-22
03:31 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24