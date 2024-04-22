أسهم آسيا تنتعش

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ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا، متجاهلة التراجع في وول ستريت، بعد أن سجلت أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى أسوأ أسبوع منذ الانهيار الناجم عن فيروس كورونا عام 2020.وتصدر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ المنطقة مرتفعا بنسبة 1.6 بالمئة إلى 16489.08 نقطة.لكن مؤشر شنغهاي المركب انخفض بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3050.89 نقطة بعد أن أبقى "بنك الشعب الصيني" أسعار الفائدة على القروض لمدة تتراوح بين عام وبين خمسة أعوام دون تغيير.كما ارتفع مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنحو واحد بالمئة عند الإغلاق، إلى 37438.61 نقطة، وتراجع الين أكثر لتصل قيمة الدولار الأمريكي 154.69، بعد أن كانت 154.59 ينا، ويتداول عند مستويات لم يشهدها منذ عام 1990.وخسر سهم نيسان موتور 1.96 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات تقديراتها لأرباح التشغيل السنوية 14.5 بالمئة يوم الجمعة، مرجعة ذلك لانخفاض مبيعات السيارات عن المتوقع وعوامل أخرى.وعلى صعيد اخر، قفز سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.3 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي. وكسب سهم شركة فانوك لتصنيع الروبوتات 3.77 بالمئة.وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.38 بالمئة عند 2662.46 نقطة.وصعد نحو 88 بالمئة من أكثر من 1600 سهم مدرج في بورصة طوكيو.وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين. ونزل مؤشرا شركات استكشاف الطاقة وشركات المصافي 0.59 بالمئة و0.06 بالمئة على الترتيب. (سكاي نيوز عربية)