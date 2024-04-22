"نيوم" تستضيف مصرفيين لاستعراض التقدم على أرض الواقع

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سيصل مئات المصرفيين إلى مدينة "نيوم" في السعودية خلال الأسبوع الجاري، وسط مساعٍ من مطوري مدينة المستقبل لاستكشاف سبل تمويل جديدة.سيلتقي الرئيس التنفيذي لـ"نيوم"، نظمي النصر، مع ممثلي جهات التمويل، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.يعتزم النصر استعراض التقدم المحرز في المشروع الكبير، "ذا لاين" (The Line)، حسبما صرح مطلعون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة هذه الخطط علناً.قال الأشخاص المطلعون إن الاجتماع يهدف إلى تحفيز الاهتمام بين المصرفيين من خلال عرض الأعمال التي تجري في "نيوم" على أرض الواقع، بدلاً من الاعتماد على مقاطع فيديو الواقع الافتراضي التي سبق للمطورين عرضها عندما التقوا بالممولين في أماكن مثل نيويورك ولندن.(بلومبرغ)