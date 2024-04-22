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إقتصاد
بعد تحولها إلى الطاقة المتجددة.. "OCP" تعتزم طرح سندات دولية ضخمة
Lebanon 24
22-04-2024
|
14:40
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قال مصدر في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط "أو.سي.بي" المغربية لإنتاج الفوسفات والأسمدة، إن الشركة بدأت حملة ترويجية للمستثمرين لطرح سندات دولية تصل قيمتها إلى ملياري دولار لتمويل خطتها التنموية.
وبحسب وكالة رويترز، أضاف المصدر أن المجموعة فوضت بنوك "بي.إن.بي باريبا" و"سيتي" و"جيه.بي مورغان" لإدارة الطرح.
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وستكون السندات هي الأولى منذ أن أعلنت أو.سي.بي في عام 2022 عن استراتيجية بقيمة 13 مليار دولار للتحول الكامل إلى الطاقة المتجددة لتشغيل عملياتها الصناعية.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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