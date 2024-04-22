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إقتصاد

مع عودة الهدوء إلى الشرق الأوسط.. الأسهم الأوروبية ترتفع

Lebanon 24
22-04-2024 | 14:47
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انعكس الهدوء الذي ساد في الشرق الأوسط بعد الضربات الإيرانية الإسرائيلية على الاسهم الأوروبية التي أغلقت على ارتفاع اليوم الاثنين، فيما اقتربت الأسهم القيادية البريطانية من مستويات قياسية مرتفعة.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة متعافيا بعد عمليات بيع شهدها الأسبوع الماضي بسبب المخاوف الجيوسياسية والقلق من احتمال تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة.
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كذلك، قفز المؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 1.6 بالمئة ليقترب من مستويات قياسية مرتفعة، مدعوما بضعف الجنيه الاسترليني وارتفاع أسعار المعادن.

كما هدأ المتداولون بعد أن قالت إيران إن ليس لديها خطة للرد في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة داخل حدودها.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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