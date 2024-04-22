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إقتصاد

مع بدء موسم نتائج الأعمال.. مؤشرات الأسهم الأميركية ترتفع

Lebanon 24
22-04-2024 | 23:00
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ارتفعت مؤشرات الأسهم في وول ستريت بعد عمليات بيع بقيمة تريليوني دولار، إذ علق المستثمرون آمالهم على ما إذا كانت شركات التكنولوجيا الكبرى ستلبي التوقعات العالية للذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الأكثر ازدحاماً في موسم الأرباح.
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ومن المقرر أن تعلن حوالي 180 شركة مندرجة في مؤشر "إس آند بي 500" وتمثل أكثر من 40٪ من قيمته السوقية، نتائج أعمالها هذا الأسبوع.
 
المخاطر كبيرة بالنسبة للشركات العملاقة التي يطلق عليها اسم "العظماء السبعة"، والتي من المتوقع أن ترتفع أرباحها بنسبة 40% تقريباً عن العام الماضي، وفقاً لـ"بلومبرغ إنتيليجينس".

ويأتي التركيز على الأرباح بعد تراجع غذته المخاوف الجيوسياسية، وإشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل في البدء بخفض أسعار الفائدة.

بالتوازي، تجاوز مؤشر "إس آند بي 500" مستوى 5000 نقطة، ليوقف بذلك موجة هبوط استمرت ستة أيام.
 
وارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1%، مع قيادة شركة "إنفيديا" للمكاسب في شركات التكنولوجيا الكبيرة.
 
كما تم تسمية شركة "أبل" كأفضل اختيار لعام 2024 في "بنك أوف أميركا" بسبب التفاؤل بشأن نتائجها المقبلة. (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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