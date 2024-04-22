لتعوض الخسائر.. أسعار النفط ترتفع

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لتعوض خسائر الجلسة السابقة.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 87.39 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 82.30 دولار للبرميل.وهبط الخامان القياسيان 29 سنتا في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن التصعيد الأخير للتوتر بين إسرائيل وإيران لن يكون له تأثير يذكر على إمدادات النفط من المنطقة في المدى القريب. (سكاي نيوز عربية)