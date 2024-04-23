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إقتصاد

أرامكو تتوسع.. وعينها على حصة صغيرة بشركة بتروكيميائيات صينية

Lebanon 24
23-04-2024 | 00:42
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أعلنت أرامكو السعودية، أنها تجري محادثات للاستحواذ على حصة 10 بالمئة في شركة هنغلي الصينية للبتروكيماويات، في صفقة من شأنها أن تعزز وجود عملاق النفط السعودي في الصين.

وأوضحت أرامكو في بيان أنها "دخلت في مناقشات مع مجموعة هنغلي المحدودة بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة بنسبة 10 بالمئة في هنغلي للبتروكيميائيات، بعد أن يخضع ذلك للتقييمات والموافقات اللازمة".
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وقالت: "وقعت الشركتان اليوم مذكرة تفاهم بشأن الصفقة المقترحة التي تتوافق مع استراتيجية أرامكو السعودية لتوسيع وجودها بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في الأسواق الرئيسية ذات القيمة العالية، وتعزيز برنامجها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، وتأمين اتفاقيات طويلة الأجل لإمدادات النفط الخام".
وإذا جرى إتمام هذا الاتفاق، فسيكون الأحدث في سلسلة صفقات أرامكو مع شركات التكرير الصينية. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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