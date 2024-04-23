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إقتصاد

شركة مُفلسة تحاول ردّ 9 مليارات دولار من عملة بيتكوين

Lebanon 24
23-04-2024 | 03:34
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قال بعض دائني بورصة العملات المشفرة "إم تي غوكس" (Mt. Gox) إنهم أُخطروا بمعلومات جديدة بشأن الديون، مما يشير إلى أن المسؤولين الذين يقومون على تصفية المنصة يبذلون مزيداً من الجهود لرد ما قيمته 9 مليارات دولار من عملة بيتكوين.
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وبحسب هؤلاء الدائنين، شمل الإخطار معلومات مثل عدد الرموز الرقمية التي سترد ومواعيد سدادها في بعض الحالات. ولم يرد الوصي على منصة "إم تي غوكس" فوراً على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.

وكشف بريان ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة "أوف ذا تشين كابيتال" (Off the Chain Capital) أن: "هذه هي المرة الأولى التي نتلقى فيها إخطاراً مثل هذا يتعلق بموقف سداد الديون، وهي إشارة إيجابية وخطوة في الاتجاه الصحيح".
 
وأضاف ديكسون الذي اشترت شركته ديون "إم تي غوكس" أنه تلقى موعداً بالسداد ولكنه رفض الإفصاح عنه.

كانت "إم تي غوكس" أكبر بورصة في العالم لتداول بتكوين، غير أنها تعرضت للقرصنة الإلكترونية في عام 2011 وأفلست في 2014. وفي العام الماضي، اتهمت جهات الادعاء في الولايات المتحدة اثنين من المواطنين الروس بالتآمر مع آخرين لاختراق خوادم البورصة.(بلومبرغ)


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