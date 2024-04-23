24
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسعار الذهب مستمرة بالهبوط
Lebanon 24
23-04-2024
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 2304.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 0336 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2318.80 دولار للأونصة.
Advertisement
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.31 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.05 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1007.58 دولار للأونصة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
Lebanon 24
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
06:51 | 2024-04-22
22/04/2024 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
15:10 | 2024-04-22
22/04/2024 03:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
11:30 | 2024-04-22
22/04/2024 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
09:54 | 2024-04-22
22/04/2024 09:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الياس المر في تصريحات غير عادية.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" وبري!
Lebanon 24
الياس المر في تصريحات غير عادية.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" وبري!
15:57 | 2024-04-22
22/04/2024 03:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:34 | 2024-04-23
شركة مُفلسة تحاول ردّ 9 مليارات دولار من عملة بيتكوين
03:14 | 2024-04-23
بسبب الحزب.. إسرائيل خسرت "موسم التزلج" في الشمال
02:30 | 2024-04-23
البنك الدولي: تحسُّن طفيف في الاقتصاد اللبناني
02:08 | 2024-04-23
ارتفاع طفيف في سعر صفيحة البنزين.. وتراجع في سعر المازوت والغاز
01:45 | 2024-04-23
استحقاق مالي أمام لبنان.. هل يتم وضعه على اللائحة الرمادية؟
01:37 | 2024-04-23
بيتكوين تدخل "الهالفينغ" الرابع في تاريخها.. ماذا يعني ذلك وكيف تتأثر سوق العملات الرقمية؟
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
23/04/2024 13:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
23/04/2024 13:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
23/04/2024 13:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24