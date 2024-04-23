أسعار الذهب مستمرة بالهبوط

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انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.وهبط الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 2304.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 0336 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2318.80 دولار للأونصة.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.31 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.05 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1007.58 دولار للأونصة.(سكاي نيوز عربية)