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إقتصاد

شركة أميركية تعتزم تسريح نحو 2700 موظف من مصنعها

Lebanon 24
23-04-2024 | 14:30
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أعلنت شركة "تسلا" الأميركية في إشعار تعديل العمال وإعادة تدريبهم (WARN)، الاثنين، أنها ستقوم بالاستغناء عن 2688 موظفا في مصنعها في تكساس بالولايات المتحدة.

 وقانون WARN لعام 1988 هو قانون عمل أميركي يطلب من الشركات التي لديها 100 موظف أو أكثر أن تقوم بالإخطار قبل 60 يومًا من القيام بعمليات الإغلاق المخطط لها أو عمليات التسريح الجماعي للعمال.

 وكانت شركة السيارات الكهربائية الشهيرة "تسلا" قد أعلنت، الخميس، عزمها خفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها الأوروبي الوحيد بالقرب من برلين في ألمانيا، وذلك بعدما أعلنت عن خطط لخفض 10 بالمئة من قوتها العاملة العالمية.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنه قد تم إخطار 300 عامل مؤقت بالقرار، وأشارت إلى أن هذا ليس إنهاء عمل لموظفي تسلا، مضيفة: "على حد علمنا، تمكن شريكنا المتعاقد بالفعل من نقل غالبية هؤلاء العمال المؤقتين إلى وظائف جديدة مع عملاء آخرين".

 وخلال نيسان الجاري، خفضت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أسعار سياراتها في الصين والولايات المتحدة، بعد مبيعات مخيبة للآمال في الربع الأول من العام الجاري ساهمت في تضخم المخزونات.

 وفي الصين، خفضت تسلا السعر المبدئي للسيارة "موديل 3" إلى 231900 يوان (32000 دولار) من 245900 يوان سابقاً.

 وتراجع سعر "موديل واي" إلى 249900 يوان (حوالي 34500 دولار) من 263900 يوان، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

( سكاي نيوز)
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