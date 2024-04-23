Advertisement

إقتصاد

سويسرا تفرج عن أصول روسية بمبلغ 318 مليون دولار

Lebanon 24
23-04-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1190998-638495021655769641.jpeg
Doc-P-1190998-638495021655769641.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حررت السلطات السويسرية أصولا مرتبطة بروسيا بقيمة 290 مليون فرنك سويسري (حوالي 318 مليون دولار) في العام الماضي 2023.

وأفادت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، في بيان، بأن الإفراج عن الأصول الروسية جاء بعد رفع الاتحاد الأوروبي عقوبات عن شخصيات، وتوضيح مصادر بعض الأموال.

وأشارت إلى أنه تم تحرير أصول بقيمة 140 مليون فرنك سويسري (حوالي 153 مليون دولار)، إذ أظهرت التحقيقات عدم توفر أساس قانوني لتجميدها، كما تم الإفراج عن 150 مليون فرنك سويسري (نحو 165 مليون دولار) بعد استبعاد أفراد من قوائم الاتحاد الأوروبي.

 بالمقابل جمدت سويسرا في العام الماضي أصولا مالية بقيمة 50 مليون فرنك (حوالي 55 مليون دولار) بذريعة ارتباطها بروسيا.

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:14 | 2024-04-24
00:05 | 2024-04-24
23:15 | 2024-04-23
14:30 | 2024-04-23
12:45 | 2024-04-23
09:00 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24