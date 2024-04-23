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إقتصاد
بعد التراجع.. أسعار الذهب تستقر وهذا ما سجّلته
Lebanon 24
23-04-2024
|
23:15
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استقرت أسعار الذهب قبل إعلان البيانات الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تلقي المزيد من الضوء على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تم تداول السبائك بالقرب من 2300 دولار للأونصة بعد انخفاضها بنسبة 3% تقريباً في أول جلستين من الأسبوع، حيث أدى تخفيف التوترات في الشرق الأوسط إلى تقليص الطلب على الملاذ الآمن.
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استقر السعر الفوري للذهب عند 2,321.53 دولاراً للأونصة.
وانخفض مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.1%. وكانت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم هادئة نسبياً. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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