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إقتصاد

وسط ترقب للمخزونات والعقوبات على إيران.. أسعار النفط على استقرارها

Lebanon 24
24-04-2024 | 00:14
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احتفظت أسعار النفط بمكاسبها بعد أن أظهر تقرير من داخل القطاع تقلص مخزونات الخام الأميركية، بينما يراقب المتداولون التقدم نحو فرض عقوبات جديدة على إيران.

واستقر خام برنت فوق 88 دولاراً للبرميل بعد صعوده 1.6% أمس الثلاثاء، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 83 دولاراً.
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كما أفاد معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام على مستوى البلاد انخفضت بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأشار معهد البترول الأميركي أيضاً إلى انخفاض في مستويات البنزين الإجمالية، في حين تقلص مخزونات الخام في مركز "كوشينغ" بولاية أوكلاهوما.(بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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