الهند تستثمر بالطاقة الشمسية.. وتبرز كمصدّرٍ رئيسيّ

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تكشف أحدث بيانات Rystad Energy أن منشآت الطاقة المتجددة في الهند ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 غيغاواط في آذار، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 غيغاواط المسجل في آذار 2022.وساعدت الزيادة في المنشآت الهند على الوصول إلى أعلى قدرة سنوية مثبتة على الإطلاق. 18.5 غيغاواط للسنة المالية المنتهية في 31 آذار 2024.كان النمو مدفوعا في المقام الأول بتركيبات الطاقة الشمسية، بزيادة 23% عن مستويات السنة المالية 2023 بتكليف العديد من المشاريع ضمن شبكة نظام النقل بين الولايات في الهند ومخططات مجمعات الطاقة الشمسية الضخمة للغاية.والجدير بالذكر أن شركة Adani Green، ذراع الطاقة المتجددة لمجموعة Adani Group الهندية، قطعت خطوات كبيرة في الربع الأول من عام 2024 من خلال تركيب ما يقرب من 1.6 غيغاواط من القدرة الشمسية في منطقة كوتش بولاية جوجارات.تعد هذه المبادرة جزءا من مجمع أوسع للطاقة المتجددة الهجينة والذي سيشهد تركيب ما يصل إلى 30 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعة.في أوائل عام 2024، طورت الحكومة الهندية هدفها في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق 500 غيغاواط من قدرة الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2031-2032، وذلك بما يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء مودي المتمثلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للهند بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2070.ولتحقيق هدف الـ500 غيغاواط، يجب على الهند تركيب حوالي 30 غيغاواط من قدرة توليد طاقة الوقود غير الأحفوري سنويا، والتي تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح البرية والطاقة النووية.وفي حين أن الزيادة الأخيرة في القدرة المتجددة مشجعة، إلا أن المزيد من الإضافات ضرورية لتحقيق هدف عام 2032.وعلى جانب سلسلة التوريد، أدى تكثيف تركيبات الطاقة الشمسية في الهند إلى خلق طلب كبير على معدات الطاقة الشمسية. ومن بين الرقم القياسي البالغ 7.1 غيغاواط من الطاقة المتجددة المضافة في آذار، كان أكثر من 6.2 غيغاواط من الإضافات الجديدة للطاقة الشمسية. ولوضع ذلك في الاعتبار، شهد عام 2023 بأكمله تركيب 7.5 غيغاواط من القدرة الشمسية الجديدة.ومن المتوقع أن تزيد الصادرات من الهند حيث تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الألواح من نظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تصل إلى 254% ومن المقرر تنفيذها اعتبارًا من حزيران 2024، مما يجعل هذه الألواح أكثر تكلفة بكثير من تلك المستوردة من الهند.(العين)