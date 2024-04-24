بدعم من عمالقة التكنولوجيا.. أسهم آسيا تتبع مكاسب وول ستريت

ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد صعود الأسواق الأميركية بدفعة من شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل، التي يرى مستثمرو "وول ستريت" أن أرباحها عالية المخاطر بمثابة اختبار رئيسي للمسار الصعودي للأسهم.



وصعدت مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية، في حين ارتفعت العقود الآجلة لهونغ كونغ.



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في الوقت نفسه، ساعد الضعف في مؤشرات النشاط التجاري على إبقاء زخم التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، وهو ما كان له انعكاس إيجابي للأسهم، لكنه أثر على الدولار وعوائد سندات الخزانة. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفي نهاية التداولات بالولايات المتحدة، ارتفعت أسهم شركة "تسلا"، مع إظهار عملاقة السيارات الكهربائية لهجة متفائلة على الرغم من فشل المبيعات، في أول تقرير يصدر ضمن التقارير المنتظرة للشركات العملاقة التي يطلق عليها "العظماء السبعة". وكان سهم "تسلا" شهد تراجعاً لمدة سبعة جلسات، قبل أن يرتفع جنباً إلى جنب مع أسهم مجموعة التكنولوجيا الأخرى.في الوقت نفسه، ساعد الضعف في مؤشرات النشاط التجاري على إبقاء زخم التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، وهو ما كان له انعكاس إيجابي للأسهم، لكنه أثر على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وحقق مؤشر "إس آند بي 500" أفضل ارتفاع متتالٍ له خلال شهرين. وقادت شركة "إنفيديا"، وهي الشركة المُفضلة لدى المراهنين على الذكاء الاصطناعي، طفرة في أسهم شركات تصنيع الرقائق. أعلنت شركة "تكساس إنسترومنتس" (Texas Instruments Inc) عن توقعات إيجابية بشأن نمو الإيرادات، وهي إشارة جيدة لصناعة الرقائق التي قد تساعد في دعم أسهم المنتجين الآسيويين اليوم.



وكانت سندات الخزانة مستقرة إلى حد كبير بعد أن واصلت لفترة وجيزة مكاسبها من بيع قوي بقيمة 69 مليار دولار لسندات ذات أجل عامين - لكنها عادت بسرعة إلى المستويات التي شوهدت قبل المزاد - مع تغير طفيف في عوائد السندات لأجل 10 سنوات. (بلومبرغ)