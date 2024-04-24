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إقتصاد

أرباح "تسلا" تهبط 55%

Lebanon 24
24-04-2024 | 07:35
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انخفض صافي دخل شركة تسلا في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 55 بالمئة، ليصل إلى 1.13 مليار دولار مقابل 2.51 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كان المستثمرون والمحللون يبحثون عن بعض الدلائل على أن تسلا ستتخذ خطوات لوقف انخفاض أسهمها هذا العام وزيادة المبيعات. (سكاي نيوز)
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