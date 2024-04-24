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إقتصاد

خسائر "بوينغ" أقل من المتوقع

Lebanon 24
24-04-2024 | 09:56
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أعلنت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات، عن خسارة قدرها 343 مليون دولار في الربع الأول، وهي أقل من توقّعات السوق بينما شهدت انخفاضاً في عمليات التسليم بسبب مشاكل الإنتاج وحوادث التشغيل.

وقالت بوينغ "تعكس النتائج المالية انخفاض عمليات تسليم طائرات 737 وتأثير وقف تشغيل الطائرة 737-9"، في إشارة إلى الحادث الذي وقع في الخامس من يناير على متن طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز. (سكاي نيوز)
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