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إقتصاد

على عكس التوقعات.. انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية

Lebanon 24
24-04-2024 | 11:42
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 نيسان مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 825 ألف برميل.
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وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 659 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 نيسان.

وقالت إن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 42 ألف برميل يوميا في الأسبوع ذاته.

وذكرت أن معدل استخدام المصافي ارتفع 0.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع.
 
كما انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 0.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 226.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.6 مليون برميل إلى 116.6 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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