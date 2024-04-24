بعد أميركا.. هونغ كونغ تختبر إطلاق صناديق العملات المشفرة الرقمية

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بعد أميركا، تستعد هونغ كونغ لإدراج مجموعة من صناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة، مما يتيح نافذة لمعرفة مدى تحقيق المدينة تقدماً نحو التحول إلى مركز للأصول الرقمية.ودخلت بعض شركات إدارة الأصول الكبرى في الصين المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لطرح صناديق متداولة للتعامل الفوري على بتكوين وإثيريوم في البورصة مع نهاية نيسان الحالي. ويرجح أن تتسبب عملية إطلاق تلك الصناديق في عقد المقارنة مع مجموعة من صناديق بتكوين الأميركية التي أطلقت منذ 3 شهور وحققت نجاحاً كبيراً في "وول ستريت"، فجمعت أصولاً بقيمة 56 مليار دولار حتى الآن.وتتنافس هونغ كونغ منذ أكثر من سنة مع مدن مثل سنغافورة ودبي على تطوير بيئة تنظمية محلية محكمة لقطاع الأصول الافتراضية، ضمن خطة لاستعادة سمعة المدينة بوصفها مركزاً مالياً عصرياً بعد حملة الإجراءات التنظيمية الصارمة التي أضعفت جاذبيتها. (بلومبرغ)