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إقتصاد
مع هدوء حدّة الصراع.. أسعار النفط تنخفض
Lebanon 24
24-04-2024
|
15:57
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تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، مع انحسار المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم لكن الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية حد من الخسائر.
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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 40 سنتا أو بنسبة 0.45 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 88.02 دولارا للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بواقع 55 سنتا أو 0.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 82.81 دولارا للبرميل. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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