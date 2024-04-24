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إقتصاد

بعد أداء مفاجئ.. توقعات بنمو الإقتصاد الصّيني خلال العام الحالي

Lebanon 24
24-04-2024 | 23:45
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تمتع الاقتصاد الصيني ببداية قوية بشكل مفاجئ لهذا العام، مدعوما بالطلب الخارجي على السلع المصنعة، وسعْي بكين لتطوير التقنيات المتقدمة، ما دفع بالمحللين بتحديث توقعاتهم لنمو الصين هذا العام بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول، لكنهم يرون المزيد من الدلائل على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكافح للهروب من الضغوط الانكماشية.
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ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%، وفقاً لمتوسط التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين. يعد هذا أعلى من التوقعات البالغة 4.6% في استطلاع الشهر الماضي، وأقرب قليلاً من هدف الحكومة البالغ حوالي 5%.

وكانت توقعات التضخم أقل مما كانت عليه في استطلاع مارس، مما يشير إلى ضعف دائم في إنفاق الأسر بعد انهيار قطاع العقارات. ومن المتوقع الآن أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك 0.6% في عام 2024، انخفاضاً من 0.8%. كذلك يُتوقع انخفاض الأسعار الصناعية بمعدل 0.6% في المتوسط، أي ضعف توقعات آذار. (بلومبرغ)
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