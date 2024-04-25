مع تخييب "ميتا" للتوقعات.. أسهم آسيا تتراجع

انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية بعدما أثارت التوقعات المخيبة للآمال لشركة "ميتا بلاتفورمز" القلق بشأن ما إذا كان قطاع التكنولوجيا الذي عزز سوق الأسهم الصاعدة قد تجاوز ذروته.



وانخفضت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ واليابان والبر الرئيسي للصين، كما ظهرت بوادر تراجع على عقود الأسهم الأميركية. وكانت الأسواق المالية الأسترالية مغلقة لقضاء عطلة.

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وواصل الين تراجعاته بعد انخفاضه إلى ما يتجاوز 155 يناً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود أمس الأربعاء، مما يزيد فرص التدخل قبل اجتماع بنك اليابان غداًَ الجمعة.



ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة الحالي دون تغيير يوم الجمعة، في حين أن انخفاض العملة قد يقلل تمسك البنك بموقفه بشأن إبقاء السياسة ميسرة. (بلومبرغ)