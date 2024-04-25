Advertisement

إقتصاد

مع تخييب "ميتا" للتوقعات.. أسهم آسيا تتراجع

Lebanon 24
25-04-2024 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1191615-638496255142364992.jpg
Doc-P-1191615-638496255142364992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية بعدما أثارت التوقعات المخيبة للآمال لشركة "ميتا بلاتفورمز" القلق بشأن ما إذا كان قطاع التكنولوجيا الذي عزز سوق الأسهم الصاعدة قد تجاوز ذروته.

وانخفضت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ واليابان والبر الرئيسي للصين، كما ظهرت بوادر تراجع على عقود الأسهم الأميركية. وكانت الأسواق المالية الأسترالية مغلقة لقضاء عطلة.
Advertisement
 
وواصل الين تراجعاته بعد انخفاضه إلى ما يتجاوز 155 يناً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود أمس الأربعاء، مما يزيد فرص التدخل قبل اجتماع بنك اليابان غداًَ الجمعة.

ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة الحالي دون تغيير يوم الجمعة، في حين أن انخفاض العملة قد يقلل تمسك البنك بموقفه بشأن إبقاء السياسة ميسرة. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:51 | 2024-04-25
01:57 | 2024-04-25
01:20 | 2024-04-25
23:45 | 2024-04-24
23:00 | 2024-04-24
15:57 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24