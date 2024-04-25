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إقتصاد

أسهم الخليج تنخفض عقب التصعيد غي غزة

Lebanon 24
25-04-2024 | 01:20
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بالتزامن مع اشتداد قصف الاحتلال الإسرائيلي على شتى أنحاء قطاع غزة ، تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج.
وخسر المؤشر السعودي واحدا بالمئة متأثرا بهبوط سهم أكوا باور 3.4 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 1.2 بالمئة.
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وواصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي. وقال جورج خوري المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي) إن التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط لا تزال تلقي بثقلها على السوق.

وهبط مؤشر أبو ظبي 0.1 بالمئة بنهاية جلسة التداول اليوم.

وانخفضت أسعار النفط قليلا إذ سجل خام برنت 88.02 دولارا بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية وتراجع أنشطة الأعمال في أكبر سوق مستهلكة للنفط في العالم.

وخسر المؤشر القطري 0.5 بالمئة من قيمته متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة.(عربي21)
المصدر: عربي21
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