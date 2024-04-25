أسعار الذهب تنخفض.. إليكم كم سجّلت





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2313.44 دولار للأونصة، وذلك في رابع جلسة على التوالي من الهبوط.

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كما انخفضت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2326.10 دولار للأونصة. تراجعت أسعار الذهب، الخميس، إذ جنى مستثمرون الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2313.44 دولار للأونصة، وذلك في رابع جلسة على التوالي من الهبوط.كما انخفضت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2326.10 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.09 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 901.60 دولار وهبط البلاديوم واحدا بالمئة إلى 991 دولارا.(سكاي نيوز عربية)