"تويوتا" تقتحم الأسواق من جديد

سجلت "تويوتا" مستويات قياسية من الإنتاج والمبيعات خلال السنة المالية التي انتهت في مارس بفضل الطلب القوي وتراجع مشكلات توريد أشباه الموصلات.



ارتفعت المبيعات العالمية، شاملة مبيعات "دايهاتسو موتور" (Daihatsu Motor) و"هينو موتورز"، 5% عن الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 11.1 مليون وحدة، وفق البيانات الصادرة اليوم الخميس.

Advertisement

وتعد هذه أول مرة يتجاوز فيها حجم المبيعات 10 ملايين وحدة.



كما ارتفع الإنتاج بنسبة 4.5% ليصل إلى 11.2 مليون وحدة، بفضل الطلب القوي في أميركا الشمالية، وأوروبا، والهند. كذلك استقر الإنتاج في اليابان، رغم الوقف المؤقت للشحنات في النصف الثاني من العام، بعد الكشف عن تلاعب "دايهاتسو" بنتائج اختبارات السلامة في حالات التصادم لأكثر من 30 عاماً.



ارتفعت مبيعات "تويوتا" في الصين أيضاً بنسبة 1.4%، لتتغلب بذلك على الصعوبات التي يواجهها عدد من شركات السيارات اليابانية الأخرى، في ظل تزايد شعبية صانعة السيارات الصينية "بي واي دي".(بلومبرغ)