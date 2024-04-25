Advertisement

إقتصاد

"تويوتا" تقتحم الأسواق من جديد

Lebanon 24
25-04-2024 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1191745-638496425057538242.jpg
Doc-P-1191745-638496425057538242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت "تويوتا" مستويات قياسية من الإنتاج والمبيعات خلال السنة المالية التي انتهت في مارس بفضل الطلب القوي وتراجع مشكلات توريد أشباه الموصلات.

ارتفعت المبيعات العالمية، شاملة مبيعات "دايهاتسو موتور" (Daihatsu Motor) و"هينو موتورز"، 5% عن الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 11.1 مليون وحدة، وفق البيانات الصادرة اليوم الخميس.
Advertisement
 
وتعد هذه أول مرة يتجاوز فيها حجم المبيعات 10 ملايين وحدة.

كما ارتفع الإنتاج بنسبة 4.5% ليصل إلى 11.2 مليون وحدة، بفضل الطلب القوي في أميركا الشمالية، وأوروبا، والهند. كذلك استقر الإنتاج في اليابان، رغم الوقف المؤقت للشحنات في النصف الثاني من العام، بعد الكشف عن تلاعب "دايهاتسو" بنتائج اختبارات السلامة في حالات التصادم لأكثر من 30 عاماً.

ارتفعت مبيعات "تويوتا" في الصين أيضاً بنسبة 1.4%، لتتغلب بذلك على الصعوبات التي يواجهها عدد من شركات السيارات اليابانية الأخرى، في ظل تزايد شعبية صانعة السيارات الصينية "بي واي دي".(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:45 | 2024-04-25
05:00 | 2024-04-25
02:51 | 2024-04-25
01:57 | 2024-04-25
01:20 | 2024-04-25
00:02 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24