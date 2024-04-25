بسبب الطقس.. تخوف من ارتفاع أسعار القمح

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كادت العقود الآجلة للقمح المتداولة في بورصة شيكاغو أن تمحو الخسائر التي منيت بها حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاع استمر ستة أيام، بسبب المخاوف بشأن الطقس في الدول الرئيسية المنتجة.وارتفعت العقود الآجلة لأسعار القمح يوم الخميس، وباتت منخفضة بما يزيد قليلاً عن 2% هذه السنة. ويأتي هذا الانتعاش في وقت يشعر المتداولون بالقلق من أن الطقس في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة قد يؤثر على الإمدادات.وعوّضت العقود خسائرها بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات في آذار، عندما دفعت وفرة الإمدادات وإلغاء الطلبات من قبل الصين التي تعتبر مشترياً رئيسياً، الأسعار إلى التراجع.