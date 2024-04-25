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إقتصاد

بسبب الطقس.. تخوف من ارتفاع أسعار القمح

Lebanon 24
25-04-2024 | 11:44
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كادت العقود الآجلة للقمح المتداولة في بورصة شيكاغو أن تمحو الخسائر التي منيت بها حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاع استمر ستة أيام، بسبب المخاوف بشأن الطقس في الدول الرئيسية المنتجة.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار القمح يوم الخميس، وباتت منخفضة بما يزيد قليلاً عن 2% هذه السنة. ويأتي هذا الانتعاش في وقت يشعر المتداولون بالقلق من أن الطقس في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة قد يؤثر على الإمدادات.
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وعوّضت العقود خسائرها بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات في آذار، عندما دفعت وفرة الإمدادات وإلغاء الطلبات من قبل الصين التي تعتبر مشترياً رئيسياً، الأسعار إلى التراجع.
 
ارتفعت  أسعار القمح في بورصة شيكاغو لتسليمات تموز بنسبة 0.1% عند الساعة 11:36 صباحاً في لندن، بعد أن ارتفعت في وقت سابق بنسبة تصل إلى 1.7%.

بالتوازي، تراجعت أسعار الذرة لتسليم تموز  بنسبة 0.2%، كما تراجعت أسعار فول الصويا لتسليم تموز بنسبة 0.6%. (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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