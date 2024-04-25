مئات الملايين من الدولارات.. خدمات التاكسي الطائر في الإمارات ستبصر النور

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تعتزم أبوظبي استثمار مئات الملايين من الدولارات لإطلاق خدمات التاكسي الطائر بالإمارة، قبل خطة شركة "آرتشر للطيران" (.Archer Aviation Inc) لبدء عملياتها في المدينة في أقرب وقت من العام المقبل.وقد وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية إطارية مع الشركة الناشئة ومقرها في كاليفورنيا، بهدف "تسريع بدء العمليات التجارية للتاكسي الطائر" التي تخطط "آرتشر" لإطلاقها في الإمارات، وفقاً لبيان صدر اليوم الخميس.وقالت الشركة إن الاتفاقية تشمل خطة لتطوير التصنيع المحلي للتاكسي الطائر "آرتشر ميدنايت"، بالإضافة إلى العمليات والتدريب في جميع أنحاء المنطقة، وفقاً لمذكرة تفاهم موقعة في أكتوبر الماضي.وترتبط الشركة المصنعة باتفاقيات شراكة مع شركتين مشغلتين محليتين، وهما "فالكون للطيران" (Falcon Aviation) و"إير شاتو" (Air Chateau)، بالإضافة إلى عقد صيانة وإصلاح مع شركة "جال-أمرك" ( GAL-AMMROC) المملوكة للدولة.اوختارت "آرتشر" إمارة أبوظبي لتكون مقرها الدولي، وأعلنت بالفعل عن طريق واحد بين أبوظبي وجزيرة نخلة جميرا الاصطناعية في دبي. (بلومبرغ)