عجز الميزان التجاري الأميركي يحلّق

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ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل كبير على أساس سنوي خلال شهر آذار الماضي.كما سجل الميزان التجاري الأميركي ارتفاعا أيضاً على الأساس الشهري، وذلك في ظل تراجع الصادرات من أكبر اقتصاد في العالم.وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأميركي، الخميس، ارتفاع عجز الميزان التجاري في أميركا بنسبة 12.1 بالمئة إلى 91.8 مليار دولار على أساس سنوي في آذار الماضي.وعلى أساس شهري، فقد زاد العجز بنسبة 1.7 بالمئة.وتراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي في مارس مع زيادة الواردات بنسبة 2.5 بالمئة خلال نفس الفترة.