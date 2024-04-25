Advertisement

إقتصاد

عجز الميزان التجاري الأميركي يحلّق

Lebanon 24
25-04-2024 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1191956-638496737155224878.jpg
Doc-P-1191956-638496737155224878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل كبير على أساس سنوي خلال شهر آذار الماضي.

كما سجل الميزان التجاري الأميركي ارتفاعا أيضاً على الأساس الشهري، وذلك في ظل تراجع الصادرات من أكبر اقتصاد في العالم.
Advertisement

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأميركي، الخميس، ارتفاع عجز الميزان التجاري في أميركا بنسبة 12.1 بالمئة إلى 91.8 مليار دولار على أساس سنوي في آذار الماضي.

وعلى أساس شهري، فقد زاد العجز بنسبة 1.7 بالمئة.

وتراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي في مارس مع زيادة الواردات بنسبة 2.5 بالمئة خلال نفس الفترة.
 
كما تراجعت الصادرات بنسبة 3.5 بالمئة على أساس شهري مقابل انخفاض الواردات بنسبة 1.7 بالمئة. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2024-04-25
15:36 | 2024-04-25
15:13 | 2024-04-25
12:22 | 2024-04-25
11:44 | 2024-04-25
11:31 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24