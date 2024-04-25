الرياض تحتلّ المرتبة الأولى في العالم لناحية إشغال المكاتب الفارهة

وصل إشغال المكاتب الفاخرة في الرياض الى 98%، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم، بحسب فيصل دوراني، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في شركة "نايت فرانك".



دوراني رأى في حديث لـ"الشرق" أن أحد أكبر التغييرات التي حصلت بداية هذا العام في السعودية وكان لها تأثير على سوق العقار، تمثل بإقرار منح الإقامة المميزة لمالكي العقارات التي لا تقل قيمتها عن 4 ملايين ريال.

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أضاف: "نرى طلباً كبيراً من الأغنياء في العالم ممن يتطلعون الى امتلاك أصول عقارية في مدن مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة".



كما أشار إلى أن تنامي أعداد السكان في الرياض، لاسيما بفعل نقل شركات عالمية لمقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية، يضغط على المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق والمنشآت.(بلومبرغ)