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إقتصاد

مؤشرات "وول ستريت" تتأثر بالبيانات السلبية

Lebanon 24
25-04-2024 | 23:00
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بسبب التباطؤ الحاد في الاقتصاد، ومعدلات التضخم المرتفعة، اهتزت مؤشرات وول ستريت، على وقع بيانات سلبية.

وتم بيع سندات الخزانة، مع وصول العائدات إلى مستويات قياسية في 2024، إذ أحيت البيانات الاقتصادية أحاديث "الركود التضخمي"، ما أدى إلى مزيد من عدم اليقين بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
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بالتوازي، كافحت الأسهم أيضاً، لكنها قلّصت معظم الانخفاضات السابقة، وسط ارتفاع في شركتين رئيسيتين "تسلا" و"إنفيديا"، وقد عوض ارتفاعهما الانخفاض في أسهم "ميتا بلاتفورمز" الضخم.

وتشهد السندات الممتازة خروج الاستثمارات للمرة الأولى خلال السنة، مع تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التشدد. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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