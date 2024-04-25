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إقتصاد
ثروة إيلون ماسك تتجاوز مارك زوكربيرغ مجدداً.. كم بلغت؟
Lebanon 24
25-04-2024
|
23:43
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انخفضت ثروة مؤسس شركة "ميتا" ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ بـ20 مليار دولار مع تراجع أسهم شركته، ما سمح للملياردير الأميركي إيلون ماسك صاحب شركة "تسلا" بتعزيز مكانته كثالث أغنى ملياردير في العالم.
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وانخفضت أسهم "ميتا" بنسبة تصل إلى 16%، الخميس، في نيويورك، بعد أن رجحت منصة التواصل الاجتماعي، أن "تكون مبيعات الربع الثاني أقل من التقديرات".
ويعد الانخفاض في صافي ثروة زوكربيرج، والذي استمر ليوم واحد، هو رابع أكبر انخفاض على الإطلاق مرتبط بحركة الأسهم بين أولئك الموجودين في مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، حيث تبلغ ثروته الآن 155 مليار دولار.
وحقق ماسك أرباحاً بقيمة 400 مليون دولار لتصل ثروته إلى 178 مليار دولار، مع استمرار سهم "تسلا" في الارتفاع.
وكان المليارديران بدلا ترتيبهما في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما تفوق زوكربيرغ على ماسك للمرة الأولى منذ عام 2020، بعد أنباء عن انخفاض أسهم "تسلا" في الأشهر الثلاثة حتى آذار الماضي.
وشهدت أسهم "ميتا" أكبر انخفاض لها منذ تشرين الأول 2022، بعد أن زادت الشركة تقديرات الإنفاق لهذا العام. (الشرق)
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