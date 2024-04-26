Shein تخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي التقنية الصارمة

أعلنت المفوضية الأوروبية خضوع شركة التجارة الإلكترونية العملاقة للأزياء شي إن Shein لطبقة إضافية من قواعد الحوكمة التي تستهدف منصات الإنترنت الكبيرة جدًا بموجب قانون الخدمات الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.

وأبلغت الشركة تجاوزها متوسطًا قدره 45 مليون مستخدم شهريًا في المنطقة، وهو الحد الأدنى للاتحاد الأوروبي لتعيين منصات الإنترنت الكبيرة جدًا بموجب قانون الخدمات الرقمية.

ويعد هذا التصنيف مهمًا لأنه يعني أن شي إن Shein الواقع مقرها الرئيسي في سنغافورة يجب عليها قريبًا الالتزام بالمستوى الصارم للحوكمة عبر الإنترنت، مما يفرض عليها اتخاذ خطوات لتحديد المخاطر وتخفيفها.

وتشمل تلك المخاطر ما يتعلق ببيع السلع المقلدة أو غير القانونية أو أنواع المحتوى الأخرى التي قد تلحق الضرر برفاهية المستهلكين.

وتتضمن التزامات قانون الخدمات الرقمية الأخرى الخاصة بمنصات الإنترنت الكبيرة جدًا شرط نشر مكتبة إعلانات، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى بيانات المنصة للباحثين الخارجيين الذين يدرسون المخاطر.

وتنضم شي إن Shein إلى ما يقرب من عشرين منصة صنفت على أنها منصات إنترنت كبيرة جدًا أو محركات بحث كبيرة جدًا من الاتحاد الأوروبي.

وتشمل منصات الإنترنت الكبيرة جدًا الأخرى أمثال علي إكسبريس AliExpress الخاضعة للتحقيق من المفوضية الأوروبية بسبب الانتهاكات المشتبه بها لقانون الأسواق الرقمية، إلى جانب أمازون و Booking.com و Zalando.

وتنطبق الالتزامات العامة لقانون الأسواق الرقمية على شي إن Shein بصفتها واحدة من آلاف الخدمات المحتملة عبر الإنترنت في نطاق القواعد العامة.

ويزيد الحصول على لقب منصة إنترنت كبيرة جدًا المخاطر التنظيمية لعملاقة الموضة. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تقديم تقرير تقييم المخاطر الأول لشركة شي إن Shein في غضون أربعة أشهر.

ومن ناحية أخرى، فإن العقوبات المفروضة على عدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية قد تصل إلى 6 في المئة من حجم الأعمال السنوي العالمي.

ولا يزيد الحد الأقصى للغرامة المفروضة على منصة الإنترنت الكبيرة جدًا، مع أن مستوى المخاطر التنظيمية التي تتعرض لها يرتفع مع تراكم الالتزامات الإضافية عليها.

وكانت الموضة هي التركيز الأولي لشركة شي إن Shein، مع أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة وسعت منتجاتها بسرعة لتشمل أسواقًا واسعة، إذ تغطي مجموعة متزايدة من فئات نمط الحياة والأدوات المنزلية، مثل مستحضرات التجميل ولوازم أطفال المدارس ومنتجات الحيوانات الأليفة.

وتحظى الشركة بشعبية خاصة لدى المستخدمين الشباب من خلال تقديم مجموعة واسعة من السلع التي تركز على الموضة بأسعار منخفضة.

( ait news)