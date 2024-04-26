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إقتصاد

البنك المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي

Lebanon 24
26-04-2024 | 23:00
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قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي في اجتماعه الجمعة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا، في قرار جاء متوافقا مع توقعات الأسواق والخبراء.

وبذلك يكون المركزي الروسي قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% للمرة الثالثة على التوالي.

 وأكد البنك المركزي الروسي أن معدل التضخم سيتراجع إلى المستوى المستهدف بوتيرة أبطأ من المتوقع، وأن التضخم السنوي في روسيا سيعود إلى المستوى المستهدف عند 4% العام المقبل 2025، وفي نهاية العام الجاري سيكون المؤشر عند 4.3% - 4.8%.

ورفع بنك روسيا (البنك المركزي) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي للعام 2024 إلى 2.5% - 3.5%.

 كما حسن المركزي الروسي توقعاته لسعر برميل "برنت" في العام 2024 إلى 85 دولارا من 80 دولارا، وللعام المقبل 2025 رفعها إلى 80 دولارا من 75 دولارا للبرميل.

(روسيا اليوم)

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