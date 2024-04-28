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إقتصاد

ماذا قالت روسيا مؤخراً عن "الغاز الطبيعي" الخاص بها؟

Lebanon 24
28-04-2024 | 02:00
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قال الكرملين، السبت، إن روسيا ستبحث عن سبل للتغلب على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهي عقوبات تصفها موسكو بأنها غير قانونية.

وذكرت 3 مصادر بالاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه من المتوقع أن تقترح حزمة العقوبات التالية المزمعة من المفوضية الأوروبية فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي للمرة الأولى، منها حظر عمليات إعادة الشحن في الاتحاد الأوروبي واتخاذ إجراءات بحق 3 مشاريع روسية للغاز الطبيعي المسال.
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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن أي قيود جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي ستصب في مصلحة الولايات المتحدة، وستعني أن يتكلف قطاع الطاقة في أوروبا المزيد في سبيل الحصول على الغاز المسال.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن مصادر، السبت، القول إن منتجي النفط الروس خفضوا إنتاج الوقود في نيسان مقارنة بالشهر نفسه قبل عام بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن إنتاج البنزين عالي الأوكتان انخفض في الفترة من أول نيسان إلى 23 من الشهر نفسه 0.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 2.57 مليون طن. ومنذ بداية العام، تراجع الإنتاج 0.6% ليصل إلى 13.08 مليون طن.

وذكرت كوميرسانت أن المصافي خفضت إنتاج وقود الديزل على أساس سنوي 2.8% في فترة 23 يوماً من أول أبريل(نيسان) إلى 5.06 مليون طن، وقلصت الإنتاج 1.5% منذ بداية العام إلى 25.96 مليون طن.

وقالت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية (روستات) إن "إنتاج الديزل والبنزين تراجع في الربع الأول" من العام الحالي. (24)
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