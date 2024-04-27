اليابان تستعد لسد فجوة "السيارات الكهربائية" التي خلفتها الصين

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هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين صفقة "هوندا" وكيفية دعم الحكومة الكندية للمصانع التي سيبنيها صانع السيارات الأوروبي "ستيلانتس" (Stellantis NV) ومورد البطاريات "نورثفولت" (Northvolt AB). لكن الصورة الأكبر تظل قائمة، وتتعلق بصُنع المزيد من السيارات الكهربائية في البلاد. ذكرت "بلومبرغ نيوز" أن العملاق الياباني "هوندا موترز" على وشك إبرام صفقة مع كندا لإنشاء مصنع في جنوب مقاطعة أونتاريو. علماً بأن المنشأة الجديدة ستصنع سيارات كهربائية وستتلقى حوافز من الحكومة الفيدرالية، كما أنها ستأتي بجانب المصنع الحالي المخصص للسيارات العاملة بمحركات الاحتراق في أليستون بمقاطعة أونتاريو.هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين صفقة "هوندا" وكيفية دعم الحكومة الكندية للمصانع التي سيبنيها صانع السيارات الأوروبي "ستيلانتس" (Stellantis NV) ومورد البطاريات "نورثفولت" (Northvolt AB). لكن الصورة الأكبر تظل قائمة، وتتعلق بصُنع المزيد من السيارات الكهربائية في البلاد.

وتعتبر صفقة "هوندا" مهمة لأنها تأتي في وقت تتحرك فيه الولايات المتحدة لمنع شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية من إنشاء مصانع في أميركا الشمالية، ناهيك عن بيع سياراتهم في السوق الأميركية.



وتتمتع شركات صناعة السيارات اليابانية، التي تدير مصانع حول العالم، بالذكاء في اغتنام هذه الفرصة الأخيرة في مجال السيارات الكهربائية في أميركا الشمالية.



ويشمل تواجد المصنعين اليابانيين في كندا والمكسيك والولايات المتحدة شركات مثل "تويوتا" و"نيسان" و"سوبارو" و"ميتسوبيشي"، علاوة على "هوندا". لكن على غرار بقية قطاع السيارات في أميركا الشمالية، تواصل هذه المصانع إنتاج سيارات عاملة بالبنزين. هذا سيتغير، لكن تحويل إنتاج مصانع محركات الاحتراق الحالية نحو السيارات الكهربائية يثبت أنه أكثر صعوبة مقارنة بما فعلته شركة "تسلا"، التي حققت نتائج جيدة في تصنيع السيارات الكهربائية من البداية.



بالتوازي، أصبحت الشركات الصينية فعلياً خارج السباق قبل أن يبدأ، فيما تواجه العلامات التجارية الأميركية العريقة تحديات. فعلى سبيل المثال، فشلت شركة "جنرال موتورز" في تحقيق مبيعاتها المستهدفة من السيارات الكهربائية، وتجاوزت أيضاً بعض الخطوات لتسريع عملية الإنتاج.(بلومبرغ)