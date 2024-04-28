الأرقام كبيرة.. استثمارات استثنائية داخل الشركات الناشئة في السعودية

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بلغت قيمة رأس المال المستثمر في الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية 3.3 مليار دولار خلال عقد، حسبما كشف نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء.كوشك أضاف، خلال جلسة حوارية في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، أن قيمة رأس المال المستثمر في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في السعودية وصلت إلى 1.4 مليار دولار في 2023، مقارنةً بنحو 65 مليون دولار في 2018، أي أنها زادت 21 مرة في خمس سنوات.وتمكنت الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية خلال 2023 من تجنّب التباطؤ الذي شهدته الشركات المماثلة على مستوى العالم خلال الفترة ذاتها، حيث جمعت أكثر من نصف تمويلات القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسجلة نمواً بلغ 22% على أساس سنوي.ولفت كوشك إلى أننا "شهدنا في العام الماضي شركتين سعوديتين في مجال التكنولوجيا المالية وصلتا إلى مرحلة اليونيكورن، وهذا بدعم من كبار المستثمرين على مستوى العالم، وهو ما يعتبر تحولاً كبيراً".(بلومبرغ)