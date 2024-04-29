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إقتصاد
متجاوزا 160 ينا للدولار.. الين يهبط إلى أدنى مستوياته منذ 1990
Lebanon 24
29-04-2024
|
00:22
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ارتفع الدولار إلى ما يزيد عن 160 ينا للمرة الأولى منذ عام 1990 خلال تعاملات الاثنين المبكرة، بعد أن أدت قراءة فاقت التوقعات للتضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع تكهنات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.
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وبلغ سعر العملة الأميركية 160.17 ينًا في التعاملات الصباحية، مما أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية ستتدخل لدعم عملتها.
وتراجعت العملة اليابانية جنبًا إلى جنب مع القوة المستمرة للدولار مع تراجع توقعات خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
فقد جاءت القراءة التي فاقت التوقعات الجمعة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، بعد أن رفض بنك اليابان تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في اجتماعه الأسبوع الماضي وحافظ على معدلات الفائدة دون تغيير كما رفع قليلاً توقعات التضخم للعام المالي 2024.
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