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إقتصاد

الذهب يتراجع مع انحسار آمال خفض الفائدة الأميركية

Lebanon 24
29-04-2024 | 03:23
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انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأميركية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.
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تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0334 بتوقيت غرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2327.09 دولار للأونصة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2338.30 دولار للأونصة.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأميركي في 30 نيسان وأول أيار، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة خلال هذا الاجتماع.
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