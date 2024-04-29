Advertisement

إقتصاد

"هبة الإرث".. قصة تطبيق جني الثروات

Lebanon 24
29-04-2024 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1193256-638499856360900001.jpg
Doc-P-1193256-638499856360900001.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدر اسم "هبة الإرث" المشهد في منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الأسابيع الماضية، خصوصا بعد انتشار صفحات ومجموعات "فيسبوكية"، تقدم وعودا وهمية للمغاربة بالحصول على أرباح مالية كبيرة.

وأثير الجدل في المغرب حول النظام المالي الجديد الذي روج له عبر منصتي "فيسبوك" وتيك توك"، والذي لا يمت بأي صلة للتركة التي يتركها الشخص بعد وفاته.
Advertisement
التطبيق اسمه "هبة الإرث" أو "الضمان الجماعي"، وهو نظام مالي جديد، مالكه من أصل جنوب إفريقي، وفق ما تداولته وسائل الإعلام بالمغرب، وقد حقق التطبيق انتشارا في العديد من الدول. وفيما أكد الكثيرون على مصداقيته، أكد آخرون أنه من الخدع الجديدة لأنظمة التسويق الهرمي وغير الواقعي.

عرف انتشارا واسعا مؤخرا على مواقع التواصل، من خلال نشر "ستوري" على حسابات وهمية، وتدوينات تدعي إمكانية مضاعفة الأموال ثماني مرات بمجرد دفع 100 دولار أو 25 دولارا، وذلك بعد شهر ونصف كحد أقصى.
ونبه عدد من الخبراء إلى أن هذه العملية لا تختلف عن غيرها من حوادث النصب التي خلفت ضحايا كثرا في عملية نصب كبيرة استهدفت المغاربة بالسنوات الماضية.

وحول هذه العمليات المشبوهة، تتم عملية النصب، وفق ما أشار إليه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تتم بعد مرور أشهر من ارتفاع عدد المنضمين إلى المنصة لتختفي أموالهم فيما بعد.

ومضى على دخول المنصة وتداولها في المغرب 5 أشهر، إلا أن رواد المنصات طالبوا السلطات المختصة بفتح تحقيق مع كل من ينشر معلومات حول هذه المنصة التي تجذب اللاهثين وراء الربح السريع.
وسبق لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن حذروا من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير قانونية، وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك، وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية عبر استثمارها في أنشطة لها علاقة بالخدمات وإنتاج السلع.

وفي حصيلة عدد ضحايا "التسويق الرقمي"، كشفت وزارة الداخلية المغربية عن عدد ضحايا جرائم النصب من هذا النوع، والتي بلغ عددها 438 خلال سنتي 2020 و2022.

تجدر الإشارة إلى أن التسويق الهرمي ممنوع في عدد من الدول وليس فقط في المغرب، ولذلك قام الأخير بمنعه في إطار القانون المتعلق بحماية المستهلك، حيث يعاقب عليه بالحبس من شهر لسنة وغرامة مالية قدرها 2000 إلى 4000 دولار.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2024-04-29
03:23 | 2024-04-29
01:04 | 2024-04-29
00:22 | 2024-04-29
23:00 | 2024-04-28
14:39 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24