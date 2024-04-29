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إقتصاد

اتفاقية اقتصادية شاملة بين الإمارات وأوكرانيا

Lebanon 24
29-04-2024 | 08:49
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أبرمت الإمارات وأوكرانيا اتفاقية اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز التجارة الثنائية بينهما بعد أن انخفضت بشدة مقارنة بمستواها قبل الحرب.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، في مقابلة إن التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت 386 مليون دولار العام الماضي، انخفاضاً مما يقرب من 800 مليون قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.
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وأضاف أن التراجع في المبادلات التجارية لا يقتصر على الإمارات فقط، إذ يمكن رؤية اتجاهات مماثلة مع أوكرانيا منذ بداية الحرب في جميع أنحاء العالم.

وتضع الاتفاقية اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري أُعلن عنه قبل عامين، وهي جزء من هدف الإمارات المتمثل في تنمية تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول متعددة.
 
وتهدف الصفقة إلى تخفيف الرسوم الجمركية على بعض المنتجات أو إلغائها، وتعزيز سلاسل التوريد إلى المنطقة الأوسع للصادرات الرئيسية مثل الحبوب والآلات والمعادن، بحسب بيان عن الاتفاقية صدر اليوم الاثنين. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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