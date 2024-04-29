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إقتصاد

رقم ضخم.. التجارة بين الكويت والإمارات تنتعش

Lebanon 24
29-04-2024 | 09:05
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قال الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى الكويت، إن التبادل التجاري بين البلدين يواصل زخم نموه، حيث بلغت قيمته نحو 12.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024.

ولفت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال أعمال اليوم الأول من معرض وملتقى الشركات الإماراتية الذي انطلق أمس في الكويت ويختتم اليوم، إلى التنافسية التي تحظى بها الشركات الإماراتية وقدرتها على المنافسة في مختلف الأسواق، وعلى تلبية توقعات المستهلكين والشركاء في السوق الكويتية.
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وقال "لدينا عدد من الشركات الإماراتية التي تصدر إلى السوق الكويتية، مثل شركة "دوكاب" من شركة "حديد الإمارات أركان"، ومجموعة "موانئ أبوظبي" و"سند"، وهناك العديد من الشركات الجديدة التي ترغب في دخول السوق الكويتية، مثل شركات الأمن الغذائي والشركات المختصة بالتقنيات والتكنولوجيا".
 
وأوضح أنه بجانب الوجود الكبير للشركات الإماراتية في الكويت من مختلف القطاعات هناك العديد من الصادرات الإماراتية التي تلبي احتياجات السوق الكويتية مثل الحديد والكابلات والبضائع التي تدخل وتلبي متطلبات البنية التحتية في دولة الكويت.

وأضاف أنه خلال اليوم الأول تم عرض قدرات الشركات الموجودة في الحدث والنظر في متطلبات الدخول للسوق الكويتية من خلال الجهات المعنية والتشريعية بدولة الكويت الشقيقة، متطلعا لزيادة هذا التعاون والمساهمة في دخول عدد أكبر ومنتجات إماراتية أكثر في السوق الكويتية. (العين الإماراتية)


المصدر: العين
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