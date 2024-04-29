للمرة الأولى.. الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي تتجاوز 700 مليار درهم

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تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 700 مليار درهم في نهاية شباط الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة بلغت 203 مليارات درهم خلال عام وفق أحدث إحصائيات المصرف.وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم الإثنين، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2 بالمئة من 695.04 مليار درهم خلال كانون الثاني الماضي إلى 708 مليارات درهم في نهاية شباط 2024، بزيادة تعادل 13 مليار درهم.وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 40.2 بالمئة، مقابل 505.1 مليار درهم خلال شباط 2023، بزيادة تعادل نحو 202.9 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 4 بالمئة أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023. (سكاي نيوز عربية)