Advertisement

إقتصاد

للمرة الأولى.. الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي تتجاوز 700 مليار درهم

Lebanon 24
29-04-2024 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1193441-638500178248093283.jpg
Doc-P-1193441-638500178248093283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 700 مليار درهم في نهاية شباط  الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة بلغت 203 مليارات درهم خلال عام وفق أحدث إحصائيات المصرف.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم الإثنين، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2 بالمئة من 695.04 مليار درهم خلال كانون الثاني  الماضي إلى 708 مليارات درهم في نهاية شباط 2024، بزيادة تعادل 13 مليار درهم.
Advertisement

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 40.2 بالمئة، مقابل 505.1 مليار درهم خلال شباط 2023، بزيادة تعادل نحو 202.9 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 4 بالمئة أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023. (سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:46 | 2024-04-29
13:27 | 2024-04-29
13:18 | 2024-04-29
09:08 | 2024-04-29
09:05 | 2024-04-29
08:49 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24