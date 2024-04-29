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إقتصاد

التّضخم في ألمانيا عند أدنى مستوياته

Lebanon 24
29-04-2024 | 13:18
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استقر معدل التضخم في ألمانيا خلال نيسان عند 2.2 بالمئة على أساس سنوي عند أدنى مستوى له منذ نيسان 2021، وفقا لأرقام أولية نشرت الإثنين، ما يعزز احتمال خفض معدلات الفائدة في منطقة اليورو.

وأضاف مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس" في بيان أن معدل التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بلغ 3 بالمئة، بانخفاض 0.3 بالمئة بالمئة مقارنة بشهر مارس.
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ومع عدم تسجيل مفاجأة سيئة بشأن التضخم في منطقة اليورو بأكملها خلال فصل الربيع، فإن خفض سعر الفائدة أمر وارد في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في حزيران، وفق التصريحات الأخيرة الصادرة عن قادته ومن بينهم رئيسته كريستين لاغارد.

وخلال شهر واحد، ارتفعت الأسعار في ألمانيا بنسبة 0.5 بالمئة.

وانخفضت أسعار الطاقة، العامل الرئيسي في التضخم لمدة عامين، بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بشهر نيسان 2023، ولكن بسرعة أقل مما كانت عليه في آذار(-2.7 بالمئة) على خلفية ارتفاع أسعار الوقود ورفع التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في نيسان على أسعار الغاز والتدفئة.

وعلى صعيد المواد الغذائية، عادت الأسعار إلى الارتفاع من جديد بنسبة 0.5 بالمئة على مدى شهر واحد، بعد انخفاضها بنسبة 0.7 بالمئة في آذار.

وتواصل أسعار الخدمات التحرك فوق المؤشر العام، فقد ارتفعت بنسبة 3.4 بالمئة خلال شهر واحد، في حين تؤثر الزيادات الكبيرة في الأجور على الأسعار النهائية.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن يبلغ التضخم في المتوسط 2.4 بالمئة هذا العام، بعد أن بلغ 5.9 بالمئة العام الماضي، بفضل الانخفاض الأقوى من المتوقع في أسعار الطاقة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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