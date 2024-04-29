21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تونس تقترض 1.2 مليار دولار من "المؤسسة الدولية الإسلامية"
Lebanon 24
29-04-2024
|
13:27
A-
A+
د
photos
0
A+
A-
وقعت تونس مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لتمويل واردات الطاقة في البلاد، بحسب ما ذكرته وزارة الاقتصاد، الإثنين.
وتم التوقيع على الاتفاق، الأحد، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 نيسان.
Advertisement
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وقعت مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار (نحو 3.78 مليار دينار)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".
وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكيلية وتمويلية وغالبيتها، أي نحو مئة شركة، تسجل خسائر مالية منذ سنوات.
ومن بين الشركات الكبرى الذي لم تسترجع نشاطها الانتاجي الكلي منذ العام 2011 "فسفات قفصة" التي كانت تحتل المراتب الأولى في العالم في استخراج وتحويل هذه المادة وكانت تمثل مصدر تمويل مهماً من العملة الصعبة لموازنة الدولة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناسية البنطلون".. بطلة "كريستال" برفقة خطيبها في دبي وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"ناسية البنطلون".. بطلة "كريستال" برفقة خطيبها في دبي وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
01:35 | 2024-04-29
29/04/2024 01:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قضت في نوبة قلبيّة حادة.. إعلامية لبنانية في ذمة الله
Lebanon 24
قضت في نوبة قلبيّة حادة.. إعلامية لبنانية في ذمة الله
07:23 | 2024-04-29
29/04/2024 07:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب زوجها.. ماريتا الحلاني ووالدتها تستمتعان بوقتهما على البحر (صور)
Lebanon 24
بغياب زوجها.. ماريتا الحلاني ووالدتها تستمتعان بوقتهما على البحر (صور)
03:10 | 2024-04-29
29/04/2024 03:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: إليكم مواعيد دفع رسوم السير لسنة 2024
Lebanon 24
بالصور: إليكم مواعيد دفع رسوم السير لسنة 2024
05:43 | 2024-04-29
29/04/2024 05:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخفت وجه ولديها.. ميريام فارس تحتفل بأحد الشعانين وتعلم ابنها الصلاة (فيديو)
Lebanon 24
أخفت وجه ولديها.. ميريام فارس تحتفل بأحد الشعانين وتعلم ابنها الصلاة (فيديو)
00:26 | 2024-04-29
29/04/2024 12:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:46 | 2024-04-29
نقلة نوعية.. الإقتصاد الرقمي السعوديّ ينمو أسرع بـ3 مرات
13:18 | 2024-04-29
التّضخم في ألمانيا عند أدنى مستوياته
13:01 | 2024-04-29
للمرة الأولى.. الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي تتجاوز 700 مليار درهم
09:08 | 2024-04-29
لبنان يشارك في معرض "إيران إكسبو 2024" في طهران
09:05 | 2024-04-29
رقم ضخم.. التجارة بين الكويت والإمارات تنتعش
08:49 | 2024-04-29
اتفاقية اقتصادية شاملة بين الإمارات وأوكرانيا
فيديو
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
30/04/2024 01:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
30/04/2024 01:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
30/04/2024 01:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24